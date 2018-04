Una de las profesoras de la URJC declara a la Policía que no evaluó a Cifuentes

Al #2.



Está claro que esta Universidad la creó el PP. Y ya sabemos que el PP es el cáncer de España (sólo le importa los votos y hace lo que haga falta (como una auténtica mafia)). Así que la ha utilizado para, entre otras cosas (muchas que no conocemos y que no conoceremos) para lo que ha hecho la Cifuentes. Extender esto a las demás Universidades, creo que no tiene sentido. Muchas de ellas tienen una historia mucho mayor que esa y tienen autonomía política.



Lo que sí que creo que debería hacerse es analizar todos los títulos de Máster de los políticos y expolíticos e investigar los sospechosos.



Por cierto, creo que deberían prohibirse los títulos Honoris Causa para políticos. Aquí en España sólo quiere decir que todavía no le han pillado por corrupción o que han hecho favores políticos a alguien. Me viene a la memoria Rodrigo Rato, el presidente de la UE, etc.