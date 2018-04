La justicia española prepara una batería de pruebas contra Puigdemont para enviar a Alemania

Las cosas son más sencillas de lo que parecen:



España es el país que debe ser reconocido por otro de la UE. Por tanto, cataluña no cuenta a los efectos oportunos.



Si estamos en la UE debe haber complicidad, si no, para qué carajo sirve la unión.



Con estos mimbres, la justicia alemana debe facilitar a la española todos los trámites que se le requieran.



Si no, rompemos la baraja.