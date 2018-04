Fiscales alemanes y españoles preparan una reunión en La Haya para abordar la entrega de Puigdemont

Vamos a ver si nos aclaramos o, mejor, si algunos se aclaran. Las extradiciones se han dado, se dan y se seguirán dando en Europa al amparo de las euroordenes más o menos como hasta ahora. Se seguirán dando para casos “normales” (un violador, un tipo que ha asaltado un banco, un caso de violencia de género, un estafador, etc.) donde la parte que recibe la demanda estudiará más o menos formalmente que se cumplen las condiciones para concederla y si es así se darán. Pero el caso Puigdemont no es, ni muchísimo menos un caso “normal”. Un tema - el del procés, los referendums, las manifestaciones masivas de Catalunya en favor de la misma, las Diadas del 11 de Setiembre de todos estos últimos años - transmitido por TV en toda Europa - yo ví los follones tras el referendum en la televisión iraní, al tocarme allí esos momentos y en aquellas televisiones era la noticia del día - donde los jueces alemanes han visto que ese procés ha sido absolutamente pacífico. Y ahora les llega España y Llarena contándoles no sé qué película de “rebelión”, “sedición” y no sé qué mandangas, como si en Barcelona hubiese ocurrido un nuevo 18 de Julio de 1.936 o, más recientemente, un nuevo 23 - F. Naturalmente, y con todo buen criterio se han negado en redondo a aceptar esa mentira (“von vornherein als unzulässig” : desde el principio como inaceptable, dice el auto alemán, más rotundo no se puede ser). Que Vd., Llarena, quiera ser un prevaricador que quiere servir a la unidad de su Estado violando su primera y única obligación de servir a la Justicia, es su problema. Pero no nos involucre a nosotros. Nosotros, el Landesgericht de Schleswig-Holstein, somos independientes, y no da igual que Rajoy se lleve bien con Merkel. De hecho, hasta la ministra de Justicia alemana - del Gobierno Merkel - ha dicho que le parecía bien el fallo. Y como consecuencia de este primer fallo, es totalmente natural que el segundo motivo de demanda de extradición - malversación de fondos públicos - sea también mirada con lupa. Visto el precedente de la seriedad del primero ..... !!. Pero bueno, todo esto ya lo suponían los abogados que asesoran a Puigdemont, que se conocen bien los Codigos penales y, sobre todo, las praxis de los sistemas judiciales europeos. Mientras tanto, España, con la chulería y el estilo chapucero que es consustancial a la “Marca España” a morder el polvo y a hacer el ridículo. Una vez más.