La Conferencia de Rectores aprecia "irregularidades" en el máster de Cifuentes pero se remite a la Fiscalía

El organismo califica de "correcta" la investigación interna de la URJC

Revela que el catedrático y otros docentes no han comparecido

Defiende al rector de la URJC, pero cree que se "precipitó" al principio

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha desvelado este miércoles su informe independiente sobre el procedimiento de información reservada abierto en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) por el máster supuestamente realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

En una rueda de prensa celebrada hoy en la sede de la institución, el presidente de la CRUE, Roberto Fernández, y los dos observadores externos designados para supervisar el proceso han confirmado que ven "graves irregularidades" en el caso del máster y han calificado de "correcta" la investigación interna de la URJC. Sin embargo, han dejado en manos de la Fiscalía de Móstoles el peso de la investigación en curso, asegurando que por este motivo no podían extraer conclusiones definitivas.

"No aparece el acta del TFM (...) no parece que las notas fueran las correctas y que todo fuera de una forma legal, además no aparece el trabajo de máster y no parece que se hiciera presuntamente la defensa, si todo este conjunto de presunciones, de hipótesis, se confirmaran estaríamos ante una muy grave irregularidad universitaria", ha asegurado el máximo responsable de la CRUE.

Los comparecientes también han desvelado que los profesores implicados en las presuntas irregularidades del máster no han comparecido en la investigación interna de la URJC. El catedrático Enrique Álvarez Conde y las docentes Clara Souto y Cecilia Rosado, junto a la funcionaria Amalia Colange, no han comparecido ante los servicios de inspección, ya sea por petición de aplazamiento por baja médica.

Las firmas de estas dos docentes aparecen en el acta de Trabajo de Fin de Máster, junto a Alicia López de los Mozos, que presuntamente fue falsificada, dado que ésta última profesora manifestó que la rúbrica que aparecía no era la suya, según explicó ella misma en la declaración escrita.

El rector se "precipitó"

De la misma manera, Fernández ha asegurado que las primeras declaraciones del rector de la URJC, Javier Ramos, fueron "algo precipitadas" pero considera "acertada" la decisión de abrir un expediente informativo cuando tuvo "fehaciente conocimiento" de que pudo haber irregularidades administrativas susceptibles de ser tipificadas penalmente.

Fernández también ha opinado que cualquier político que asegura disponer de un máster debe poner demostrarlo y que cuando se dice que se dispone del título y no es así, debe ser motivo de dimisión. "Los políticos no son una raza de ciudadanos distinta, no tienen derechos ni obligaciones distintas a los demás, y por tanto los políticos en ejercicio de representación de la soberanía nacional, si dicen tener un máster, deben garantizar que lo tienen, y si dicen que lo tienen y no lo tienen es motivo de dimisión de su cargo público", ha comentado.

Los dos observadores externos que han flanqueado a Fernández son el director del servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, José Ángel Contreras, y la jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia, Carmen Ruiz, designados por la Conferencia, a petición de la URJC, para realizar una valoración provisional sobre el procedimiento de Información Reservada que ha desarrollado la URJC.

"Explicaciones tibias", según el PSOE

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha tachado este miércoles de "tibias" las explicaciones que ha dado la CRUE sobre la investigación del máster de Cifuentes. Así lo ha expresado Franco en declaraciones a los periodistas, en los pasillos de la Cámara regional.

"Los rectores no han dicho nada nuevo, se han venido a ratificar lo que el PSOE viene diciendo: máximo respeto al Universidad Pública y que no se intente focalizar el tema Cifuentes", ha sostenido Franco.

Además, ha incidido en que "aquí hay una responsabilidad política, que le corresponde dilucidad a Cifuentes". "Las declaraciones de la CRUE han sido muy tibias, no han dicho nada nuevo. Sólo faltaba que la CRUE no defendiese la Universidad y se han escudado en que el asunto está judicializado", ha sostenido Franco.

Así, el secretario general socialista madrileño ha señalado que a pesar de que este asunto esté judicializado, "la responsabilidad política está al margen", porque la dirigente madrileña, a su parecer, "ha mentido en sede parlamentaria".

