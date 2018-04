Rivera liquida a Cifuentes y el consejero Garrido se perfila como posible sucesor

Aunque hay temas cien veces más importantes, el cambio de nombre de calles en Madrid capital es otro más de los despropósitos de este gobierno municipal de iluminatis que padecemos.Y, no tanto por la supresión de los nombres actuales que ciertamente no representan valores o éticas muy edificantes sino por las ocurrencias en las sustituciones . Personajes tan polémicos como los sustituidos e incluso algunos a los que no conoce ni su padre a la hora de cenar ¿Tan difícil era para estos arribistas y en conexión con los tiempos aciagos que vivimos, utilizar nombres neutros de flores, plantas o animales en peligro o no de extinción o nombres de pueblos desaparecidos o de todo aquello que este capitalismo de criminales a que jugamos se ha llevado por delante?