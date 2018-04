Reproche de la Fiscalía a Alemania: anuncia que acepta una euroorden "sin entrar a valorar"

Aprovecha una nota para criticar la motivación de la decisión de Alemania

"Sin entrar valorar la entidad de los elementos de prueba de los requirientes"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha aprovechado una nota (.pdf) sobre la atención a una euroorden europea activada por Alemania para expresar un reproche a la justicia de país germano. El órgano del Ministerio Fiscal se reconoce en cumplimiento de la petición sin entrar "a valorar los elementos de prueba de los requirentes, como viene siendo habitual". Una postura que choca con la que adoptó Alemania al dejar en libertad al ex presidente catalán Carles Puigdemont y no entregarle a las autoridades españolas por no ver probado el delito de rebelión del que se le acusa.

"La Fiscalía de la Audiencia Nacional, respetuosa para con el espíritu que debe presidir la interpretación de las órdenes europeas de detención y fiel al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, en ningún caso ha entrado a valorar la entidad de los elementos de prueba de que disponen las autoridades requirentes, como viene siendo habitual", dice el texto difundido por la Fiscalía en el que anuncia la resolución favorable a una Orden Europea de Detención (OEDE) sobre un ciudadano británico por unos presuntos delitos de contrabando y elusión fiscal.

Alemania optó por dejar en libertad bajo fianza de 75.000 euros a Puigdemont después de mantener al expresident catalán 12 días en prisión tras interceptarle en un coche en su territorio. La Justicia alemana descartó el delito de rebelión y motivó su decisión en que "como la extradición por cargos de rebelión es inadmisible, el riesgo de fuga se reduce sustancialmente".

