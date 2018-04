Rivera amenaza a Rajoy con dar la Comunidad de Madrid al PSOE si no sustituye a Cifuentes

Limpiar la política de asuntos varios, es tanto como intentar que los partidos renuncien a sus prebendas, chanchullos……., lo que equivaldría a no hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder, finalidad esencial de todos ellos.



Y siendo como es que los que llegan a hacer carrera han tenido que recorrer un largo camino de codazos en el que una de las premisas básicas es ir aparcando escrúpulos, morales o de cualquier otro tipo, y saber matizar la realidad según convenga, ahora me cuelgo una medalla ahora tiro pelotas fuera, sin importar lo ético o no ético de un asunto, en una representación donde nadie ha roto un plato en su vida.



Así llegan a ser masters en la Universidad del poder, y ya se sabe, por esa Universidad pulula toda una fauna de depredadores que unas veces se protegen entre ellos y otras no, depende.



En todo caso el único objetivo de esos depredadores somos los votantes, el problema es que a alguien se ha de votar.