Casado se defiende alegando que la URJC le convalidó 18 asignaturas de las 22 que tenía su máster

Ha aclarado ante los medios la polémica sobre su máster en la URJC

Pudo convalidar asignaturas por su licenciatura previa en Derecho

"No soy nadie para dar ejemplo", ha dicho sobre el 'caso Cifuentes'

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha presentado hoy la documentación sobre su máster que hizo en 2008 en la Universidad Rey Juan Carlos, del que, según ha explicado, pudo convalidar dos tercios de los créditos -18 de las 22 asignaturas- y que hizo como requisito para acceder al doctorado.

En un encuentro informal con periodistas en la sede nacional del PP, Casado ha mostrado los papeles sobre la inscripción y el pago fraccionado de la matrícula, así como la solicitud y aceptación de convalidaciones. En su caso pudo convalidar 18 asignaturas de las 22 que constaban en el máster, y 2/3 de los créditos, es decir, 40 de 60, al ser ya licenciado en Derecho.

El dirigente 'popular' ha confirmado que no tuvo que asistir a clase y que esos 20 créditos los logró mediante cuatro trabajos -uno de ellos similar a lo que sería un trabajo de fin de máster-, pero ha recalcado que fue el director de este programa, Enrique Álvarez Conde, quien le explicó cómo debía organizar sus estudios y le confirmó que podía hacerlo así.

Ha recalcado que su máster es distinto al de Cifuentes, porque en su caso se trataba del curso puente para acceder al doctorado -que después no hizo porque, ha apuntado, no tenía tiempo- y no tenía un carácter finalista como el de la presidenta autonómica.

Una vía al doctorado

Casado se matriculó en 2008 en este 'Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local' cuando era diputado en la Asamblea de Madrid. Lo hizo con la idea de poder acceder al doctorado, porque entonces ésa era la vía obligatoria -según un decreto de 2005-, cosa que ahora no ocurre.

El dirigente 'popular', que entonces cursaba también la carrera de Administración y dirección de empresas en la misma universidad, ha asegurado que siempre ha sido tratado en la URJC como un alumno más y que fue Álvarez Conde quien, al inscribirse en el máster, le explicó cómo podría obtener los créditos una vez decididas las convalidaciones.

Después, Casado ha mostrado los cuatro trabajos, entre los que ha destacado el trabajo de fin de itinerario (12 créditos) de 55 páginas titulado Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia. Además, realizó otros tres trabajos más breves que tenían dos o cuatro créditos en tres asignaturas y que llevan por título: El concepto constitucional de autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; El reparto de competencias en la Constitución de 1978 y su futuro; y Los principios inspiradores del modelo autonómico y las principales sentencias del Tribunal Constitucional.

"Tengo la plena conciencia de que he hecho lo correcto", ha zanjado Casado, que ha defendido que a raíz de la polémica por el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Universidad esté investigando este asunto.

La posición de Cifuentes

Inquirido sobre en qué lugar queda Cifuentes con toda esta presentación de papeles por su parte, el vicesecretario de Comunicación ha dicho que "en el mismo lugar", en el que se mantiene la "confianza" de la dirección nacional en las explicaciones de la presidenta autonómica.

"No soy nadie para dar ejemplo de nada, fui un alumno veinteañero que me apunté a un curso para un doctorado", ha dicho Casado, quien ha subrayado en varias ocasiones que su inquietud por formarse le ha llevado a hacer numerosos cursos además de dos carreras universitarias, pensando siempre en estar preparado para cuando deje la política y se incorpore a la actividad privada.

Casado también ha subrayado que no quiere que el prestigio la URJC se vea resentido, y antes, en su encuentro informal con periodistas, ha dicho que ésa es una "gran universidad". Ha señalado por eso, dirigiéndose a todos los licenciados o personas que cursan un máster, que pueden estar tranquilos porque todo este asunto no pone en cuestión sus titulaciones.

Además ha negado la idea de que sea una institución "del PP", porque en ella hay profesores vinculados al otros partidos políticos. Pero sí ha recalcado que si hubiera, por parte de la universidad. "alguna cuestión que no estuviera bien hecha" y que él desconozca, ha pedido que se lo digan.

El alcalde de Galapagar

El alcalde de Galapagar, Daniel Pérez Muñoz, ha confirmado que tiene el mismo título universitario que Cristina Cifuentes y Pablo Casado y ha asegurado que sí que fue a las clases en el año 2008 y que conserva el trabajo fin de máster (TFM).

El regidor cursó "presencialmente" el título de máster universitario en Derecho Autonómico y Local, fechado a 22 de julio de 2008, y que realizó desde finales de 2006, durante el año 2007 y principios de 2008, según señalan fuentes municipales.

Así, el alcalde explica que en 2007 no era cargo electo, pero que desde esa fecha paso a ser concejal para un año después tomar posesión como alcalde de Galapagar, "varios meses después de la obtención del citado título".

Pérez Muñoz ha afirmado tener a sus disposición pruebas, documentos, entre ellos su propio TFM según fuentes municipales, y testigos.

