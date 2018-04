Un profesor del máster de Cifuentes asegura que sí se examinó y que la asistencia a su clase no era obligatoria

¿ Por qué no se mira los CVs de otros ?. Los motivos para revisar y analizar masters, doctorados, cátedras de TODOS los que han participado, y en particular, de los POLITICOS, es una necesidad regeneradora y saber cómo lo han conseguido.



Esto no es nuevo, el tal Roldán, que fue director de la guardia civil, que decía ser ingeniero; Pepiño Blanco, que decía ser licenciado en Derecho, el mismo Pedro Sanchez con su doctorado, Paco Camps, también con su doctorado…Tampoco hay que olvidar el sistema de becas otorgado a tantos políticos, sin comparecer por la Universidad, ni la otorgación de plazas de profesor universitario, etc. Hay mucho que aclarar…pero no aclararán nada. Una vez machacados los “ tontos de la clase”, todo se olvida. Una forma de manipulación y mentir, una estrategia agotadora utilizada por los enemigos de la verdad y de la sociedad noble.