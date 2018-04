Primera dimisión por el 'caso Cifuentes': deja su cargo la subdirectora del Instituto que tutelaba el máster

Laura Nuño era subdirectora del Instituto de Derecho Público

Su firma aparece falsificada en varias actas de Cifuentes

La hasta ahora subdirectora del Instituto de Derecho Público de la URJC, Laura Nuño. Foto: Creative Commons

La subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Laura Nuño, ha dimitido por falta de confianza tras el escándalo del máster de Cristina Cifuentes, titulación organizada por la entidad en la que ella ocupaba el cargo.

Según ha adelantado la Cadena Ser, la 'número dos' de Enrique Álvarez Conde, director del Instituto y en el ojo del huracán por "reconstruir" el acta de evaluación del TFM que mostró Cifuentes, ha sido la primera dimisión por toda esta polémica.

Nuño, que accedió a la subdirección del IDP en diciembre de 2017, ha explicado que, pese a que se trata de "un cargo no estatutario", está "muy desolada en lo personal", por lo que ha decidido apartarse de dicho centro, cuya actividad de los últimos 10 años está siendo investigada por la inspección interna de la URJC.

"Se trata de una decisión estrictamente personal", ha insistido Nuño, quien ha recalcado que "sigue respetando" al IDP y al cual "seguirá perteneciendo" como profesora. "Me han engañado y me voy. Me voy por el disgusto y parece que aquí no dimite nadie", ha relatado Nuño, quien ha señalado que ella se incorporó al puesto de subdirectora en diciembre.

El nombre de Nuño ha trascendido también este martes después de que hayan aparecido tres actas de convalidación publicadas por eldiario.es que permitieron a Cifuentes superar tres asignaturas del máster sin cursarlas y una de las firmas falsificadas en ellas fuera la de la hasta ahora subdirectora del Instituto.

Respecto a la autenticidad de su firma en estos documentos, Nuño ha dicho que "no parece" su firma y que no recuerda "haber convalidado nada de esa materia, ni haber asistido a dicha reunión".

Politóloga, investigadora y activista feminista, Nuño permanecerá como directora del Observatorio de Igualdad en la URJC, desde donde fue propulsora del primer Grado académico de Género en España y está preparando un nuevo título en Prevención en Violencia de Género y Sexual.

La docente también ha querido remarcar que su dimisión no implica "poner en tela de juicio" a la propia URJC, a los compañeros del Instituto ni a los alumnos, recalcando que esta institución realiza un trabajo de docencia e investigación "de prestigio".

