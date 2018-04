770 420

Detenida una cabecilla de los CDR por coordinar los sabotajes de Semana Santa

Además, hay otra persona, un hombre, con orden de detención

Zoido: "No tienen líder, sino estructura horizontal para los jóvenes"

Se persiguen delitos de terrorismo y rebelión, según la Fiscalía

La Guardia Civil ha detenido en Cataluña a una integrante de los Comités de Defensa de la República (CDR) como presunta responsable -"ideóloga"- de la coordinación de los cortes de carreteras y sabotajes en los peajes llevados a cabo por estos activistas en Semana Santa en la comunidad autónoma. Los CDR catalanes, en vías de convertirse en la próxima 'kale borroka'.

Fuentes de la investigación han señalado que se trata de la mujer que difundió en las redes sociales un audio en el que explicaba las acciones y estrategias que iban a llevar a cabo distintos comités y en el que no descartaba extenderlas a los puertos y a Mercabarna.

Durante la Semana Santa los CDR levantaron barreras en varios peajes de la red viaria catalana, cortaron carreteras y llevaron a cabo sabotajes para reivindicar la "república catalana" y pedir la liberación de los presos soberanistas.

Los CDR ya habían instado en Twitter a los conductores que retornaban de las vacaciones a que no pagaran los peajes. "Durante esta Operación Retorno de Semana Santa, vengas de donde vengas, no pagues ningún peaje" y "No tendrán a quién mandar si nosotros desobedecemos", fueron algunos de los mensajes publicados en esa red.

Durante la última semana de marzo la estación ferroviaria de Sants en Barcelona, la A-2, la N-340, la AP-7 y la Diagonal y la Meridiana, dos de las arterias más importantes de la Ciudad Condal, fueron objeto de cortes y acciones reivindicativas de estos comités.

Documentación sobre la Guardia Civil

Los agentes de la Guardia Civil se han incautado durante el registro en el domicilio de la mujer detenida de documentación relativa a un acuartelamiento del Instituto Armado en Barcelona, según informan fuentes jurídicas.

Los agentes han encontrado además cartelería, una agenda, diversos teléfonos móviles, un ordenador y una memoria externa tras el registro practicado en la vivienda de Viladecans que han abandonado pasadas las 11.30 horas portando en varias bolsas las pertenencias de la arrestada.

Tras su detención, Tamara C., ha sido trasladada a los calabozos del Instituto Armado en Tres Cantos (Madrid), a la espera de que pase a disposición del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, según han confirmado fuentes policiales.

Las citadas fuentes relacionan a Tamara C. con un audio que circuló en Semana Santa por redes sociales llamando a la movilización y a las acciones de sabotaje. Los CDR han aumentado desde entonces sus acciones, sobre todo con la detención en Alemania del expresidente catalán huido de la Justicia, Carles Puigdemont.

Delitos de terrorismo y rebelión

La operación policial desarrollada por la Guardia Civil persigue delitos de terrorismo y rebelión según han confirmado fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que también ha ordenado la detención de un hombre por los cortes en la AP-7, aunque ésta aún no se ha practicado.

Los Mossos d'Esquadra han diseñado un plan especial ante el incremento de sus acciones. Ayer desplegaron un amplio cordón de seguridad por la protesta de unas 500 personas convocadas por los CDR en el L'Auditori de Barcelona con motivo de la entrega de despachos a los jueces por parte del Rey.

Zoido: "Los CDR no tienen líder"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dicho hoy que los CDR no tienen un líder jerárquico sino una estructura horizontal para facilitar su penetración entre los jóvenes. Zoido ha realizado estas manifestaciones en Telecinco al ser preguntado por las detenciones de esta mañana,

El titular de Interior ha explicado que los CDR son los que empezaron a ejercer acciones violentas "antes y durante el proceso y antes y durante el 1-O" y ha añadido que son "asimilables a los comités de defensa de la República de Cuba" ya que tienen los mismos modos de operar.

Ha añadido que se están efectuando registros, para tratar de obtener pruebas de esta organización que no está jerarquizada ni tiene un líder al que los demás sigan sino que es una estructura horizontal para una mejor implantación entre los jóvenes de diferentes localidades.

Apoyo en el Parlament

JxCat, ERC y la CUP han anunciado este martes que preparan una propuesta de resolución para que el pleno del Parlament "se solidarice con los CDR y denuncie la persecución judicial" contra este movimiento.

Lo han explicado desde la Cámara en una rueda de prensa conjunta los diputados Francesc de Dalmases (JxCat), Ruben Wagensberg (ERC) y Natàlia Sànchez (CUP), que han asegurado que trabajan con "otros grupos" para que la resolución tengan los máximos apoyos posibles.

Los tres grupos independentistas han anunciado esta iniciativa tras conocerse la operación de la Guardia Civil contra estos CDR, lo que los tres partidos consideran una vulneración de los derechos básicos, y han llamado a "seguir en las calles".

