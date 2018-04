La ministra alemana de Justicia aclara su postura sobre la liberación de Puigdemont: "Fue un malentendido"

Ha sido un malentendido pero:



-Yo ya sabia lo que iban a dictaminar los jueces y me parecia muy bien.Toma ya division de poderes.



-Ya os digo que los Jueces van a ser muy exigentes con la malversacion.Si parece que actuan siguiendo mis ordenes es por casualidad.



-Esto no se arregla con tribunales.Esto son cosas que se arreglan hablando y con politica.Aunque si en Alemania a un bavaro se le ocurre proclamar la independencia, no nos ponemos a charlar , lo llevamos a los tribunales pero es porque somos mas rubios.



-Alemania es una nacion indivisible , España es un chiste .Deutschland uber alles.



-Nuestros jueces alemanes valoran las pruebas en horas, no como los españoles que necesitan años para instruir un sumario y luego otros jueces de instruccion para valorar las pruebas y dictar sentencia.Es porque los jueces españoles son bajitos y vagos.Untermenschen.



-Bienvenidos al IV Reich donde las euroordenes significan lo que nosotros vayamos diciendo.