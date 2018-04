Torrent convoca el pleno del Parlament para investir a Sànchez este viernes a las 10:00 horas

ESTE TÍO SI NO ES TONTO LE FALTA POCO ADEMAS SI SIGUES ENFRENTADOSE A LA JUSTICIA TIENES TODOS LOS NÚMEROS PARA ENTRAR EN CHIRONA . ¿QUE EL DELINCUENTE SANCHEZ ESTA METIDO EN LA CARCEL? ...Y TIENE QUE PAGAR SU DEUDA ....¿ NO TE HAS ENTERADO ? Y A TI TE QUEDA POCO