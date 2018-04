El profesor de la URJC que filtró el máster: "No es una operación política ni conozco a Sánchez"

Cualquiera que sepa un poco de la historia de la URJC no le extraña esto. Yo soy ex estudiante y la verdad que ver a Mario Conde allí para examinarse un dia sólo, en una clase, me sorprendió bastante. Que aprobó? seguuuuuuuuuro. También hay un famoso acuerdo con el Real Madrid en el que los jugadores del equipo se han sacado las carreras a base de, estudiar poco o nada y no aparecer por ningún lado....Vicalvaro está corrupta desde su creación.