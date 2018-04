La justicia alemana tiene ahora dudas sobre si Puigdemont incurrió en malversación

Europa ya no es un espacio de seguridad jurídica. Cuando no se garantiza la estabilidad de las fronteras de un país miembro, tampoco se garantiza la seguridad para hacer negocios, que era la principal intención fundacional de la UE.



Los rescoldos de supremacismo racistoide siguen todavía activos, y los países del norte se siguen creyendo más listos que los del sur, aunque los socialdemócratas de oficio sean igual de estúpidos en Berlin que en Madrid o Barcelona.



No creo que debamos abandonar el tratado como los británicos, pero sí renegociarlo de forma inmediata. No podemos consentir que nos traten como a niños de teta, sujetos, eso sí, a las mismas obligaciones que los demás a la hora de mantener el ruinoso y decadente tingladillo.