JxCat: "Sànchez es un presidente provisional hasta que podamos investir a Puigdemont"

Pide a Torrent que convoque el pleno para que el Supremo se posicione

La portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, ha defendido este lunes la candidatura del expresidente catalán Carles Puigdemont a la Generalitat, aunque el actual candidato a la Presidencia sea el también diputado de JxCat Jordi Sànchez: "Jordi Sànchez es un presidente provisional hasta que podamos investir a Carles Puigdemont".

"Puigdemont siempre es el candidato de JxCat", ha insistido en una entrevista de Catalunya Ràdio en la que también han participado los diputados de ERC y la CUP Gerard Gómez del Moral y Carles Riera, respectivamente.

Artadi ha recordado que los soberanistas están intentando modificar la Ley de Presidencia de la Generalitat para permitir que Puigdemont pueda ser investido sin estar presente en el Parlament, y ha augurado que el texto acabará en el Consell de Garanties Estatutàries "no porque esté nada mal, sino porque forma parte del entorpecimiento" de los grupos no independentistas.

Asimismo, ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que convoque el pleno de investidura de Sànchez para que el Tribunal Supremo -que lo mantiene en prisión preventiva- tenga que posicionarse sobre la resolución de la ONU que pide respetar sus derechos políticos.

"Sin fecha de pleno, lo que puede hacer el juez Llarena es sentarse, esperar a que inhabiliten a Jordi Sànchez y luego decir 'Uy, ya no hace falta", ha alertado.

La CUP sólo quiere a Puigdemont

El 'cupaire' Carles Riera ha reivindicado investir a Puigdemont "porque es el candidato que el Estado no quiere", y le ha garantizado el apoyo de los cuatro diputados de la CUP.

"La investidura de Carles Puigdemont supone una confrontación con el Estado a la que la CUP no quiere renunciar", ha valorado, y ha explicado que su negativa a investir a Jordi Sànchez no se debe al candidato sino a que no lleve un programa republicano de ruptura.

Para el anticapitalista, no es el Estado quien debe aceptar el candidato a la Presidencia de la Generalitat, sino que "hay que hacer lo que el Parlament decida que se quiere hacer".

El republicano Gerard Gómez del Moral ha asegurado que ERC está de acuerdo en mantener la candidatura de Puigdemont en la recámara pero ha reclamado "tener una investidura efectiva que permita recuperar las instituciones".

"No puede ser que le saquemos importancia a que nos gobiernen Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría", ha criticado, y ha pedido evitar la repetición de elecciones en Catalunya.

