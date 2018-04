770 419

Rajoy declara la guerra a Ciudadanos para minimizar la crisis catalana

El 'caso Cifuentes' da un giro con la implicación de un socialista

Mariano Rajoy ha conseguido despertar del letargo a una convención nacional de su partido, condenada al fracaso por la irrupción de dos grandes frentes inesperados: la decisión de un juzgado alemán de exculpar de delito de rebelión a Carles Puigdemont y, el culebrón del máster de Cristina Cifuentes en la URJC, que este domingo ha tomado otro cariz, al descubrirse la intervención en la trama de un profesor vengativo, afiliado al PSOE, y que según fuentes próximas a la presidenta madrileña pudo manipular los registros de las actas.

Con un tono positivo y menos de autoayuda como se iba apreciando días anteriores en Sevilla, Mariano Rajoy ha aboradado su discurso arrogándose la defensa de la unidad de España, apropiándose del sentido común de la acción política, defendiendo el mayor aumento de pensiones, aparcando la autocrítica, y sosteniendo en definitiva, que más allá del Partido Popular no hay vida para otras opciones políticas.

Porque si algo ha quedado claro en Sevilla, ante más de dos mil personas, es que Rajoy da por inaugurada la carrera electoral hasta 2020, con Ciudadanos como principal enemigo declarado, al que se ha referido como medallista, parlanchines, lenguareces o goleadores de sofá que al tiempo venden como máximo logro no tener experiencia de Gobierno.

"A nosotros -ha dicho Rajoy-, se nos reconoce muy bien. Somos muchos, de muchos sitios. Otros no y, mientras unos dicen una cosa en Cataluña y otra en Extremadura, y ponen un precio autonómico, y otro distinto en el Congreso, demuestran que no tienen ni una idea de España. Por eso -ha añadido el presidente, poniendo de manifiesto a los suyos quién es el enemigo a batir en las urnas-, buscan fuera de nuestro país las recetas como las primarias del Estados Unidos, el contrato laboral de Dinamarca. Vamos -ha resumido el líder del PP-, como el que compra imanes para decorar un frigorífico. Pero hay otros peores, que picotean en Irán y Venezuela", ha dicho para no cargar las tintas contra la formación naranja.

La paternidad del 155

La aplicación del artículo 155 en Cataluña fue otro de los grandes contenidos tratados por Rajoy en uno de sus discursos más mitineros que se recuerdan de él en los dos últimos años. El presidente mantuvo que el país ha sufrido un ataque a la soberanía, y no ha sido fácil para el Gobierno, ni siquiera hoy- Pero -señaló-, he cumplido con mi obligación y he puesto en marcha las iniciativas de un artículo donde tuvimos que negociar con tenacidad para que el 'no' rotundo de algunos se convirtiera en un sí entusiasta".

"Y opiniones -ha seguido explicando- había para todos los gustros. Pero es al Gobierno de España al que le correspondía tener la responsabilidad, y lo hicimos como había que hacer. Y lo hemos seguido haciendo, a pesar de las críticas y la incomprensión. Y gracias a ello -ha detallado- hoy tenemos un procesado que no gobierna en Cataluña".

Además, ha rematado sobre este punto, "se ha conseguido mantener la unidad de España, se he evitado una república, aunque planteron un desafío, y el Estado ha demostrado su fortaleza". Por eso -se ha comprometido el presidente-, más tarde que nunca, esto será un recuerdo y España seguirá unida".

Siguiendo los pasos del discurso del candidato a la acaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, Mariano Rajoy ha advertido a los dirigentes, miembros y afiliados del Partido Popular que ya no queda tiempo que perder, luego es la hora de convencer de la vigencia de nuestro proyecto y demostrar que somos gente de compromiso.

El plus de la trayectoria

"Los que no han gobernado nunca -ha retomado las críticas contra Ciudadanos, y en menor medida contra Podemos-, son una apuesta y una hipótesis, pero nosotros somos una certeza, y lo mejor de nosotros es nuestro balance. Además, de nosotros se conocen nuestra trayectoria, y una cosa que no es discutible, que tenemos experiencia, y no actuamos a golpes de tuit o con promesas lisonjeras", ha regalado a una audiencia entregada después de dos días de preocupaciones y muchos corrillos, tapando en buena medida la larga lista de actividades con diferentes contenidos políticos.

Finalizando el acto, de una manera retórica, quizás el único atisbo de autocrítica, el presidente ha hecho la gran pregunta: "¿Queremos seguir avanzando o retroceder? O lo que es lo mismo, ¿queréis crecimiento económico y de empleo o preferís volver a las recetas de la crisis?"

Mariano Rajoy se ha contestado a sí mismo. El PP -ha dejado para el minuto final- es especialista en salvar dificultades, es el que resuelve las crisis, al que acuden los españoles cuando las cosas van mal, pero también cuando van bien". "Cuando gana el Partido Popular -ponderó-, gana España".

PUBLICIDAD