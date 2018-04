Políticos alemanes de la gran coalición apoyan una mediación internacional en el conflicto catalán

A los amigos alemanes:



No. No es necesaria ninguna mediación.



Como bien han observado sus jueces "no hay ni delito de rebelión: no se ha muerto nadie".



Por lo tanto, no hay nada por lo que mediar.



Mi recomendación es que dediquen todos sus esfuerzos a controlar a esos desequilibrados en furgoneta que campan por sus landers.