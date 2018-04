Ciudadanos toca techo electoral con el 'caso Cifuentes' y Podemos pisa los talones al PSOE

A ciudadanos ya se le ha visto el plumero, a quedado en evidencia que es un partido de aprovechados y cómplices de Rajoy y de la corrupción, que aún cuando la tienen delante de las narices, no son capaces de hacer nada que no sea interesante para ellos, sin pensar en el pueblo, es un calco del PP, no se mojan con las pensiones, ni con los salarios, a mi no me sirven para gobernar España, creo que volveríamos a confundirnos con esta réplica del pp.