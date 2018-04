El Gobierno se reprime con Alemania mientras propicia que la universidad dictamine el futuro de Cifuentes

“Convencidos de que con Francia o el Reino Unido no se habrían portado de “esa” manera.....” ¿Y cuál es “esa” manera”?. ¿Aplicar la justicia sin interferencias políticas?.¿Estar antes, mucho antes, a de verdad aplicar la justicia y no a salvar la “unidad sagrada de la Patria” por encima de toda consideración?.¿Mirar al Derecho y no a las órdenes del Gobierno?. ¿Negarse a prefabricar, a mentir, a falsificar instrucciones haciendo aparecer violencias donde no las ha habido, salvo las de la Guardia Civil o las de la Policía Nacional el 1-O, justo las que no destacan esos jueces, Lamela y Llarena que parecen provenir del TOP franquista?. De todos modos esos que ahora añoran a Francia o al Reino Unido, ¿ no decían eso mismo de Alemania, a la que consideraban un país “seguro”, “colaborador”, “de los nuestros”, con unas figuras penales muy semejantes y ha bastado un Tribunal de 1a instancia para poner en evidencia, para tirar por la borda una instrucción bochornosa, franquista, copia de la que condenó a muerte a Lluis Companys en 1.940 pronunciada por tribunales (los de ahora) tan bochornosos y parciales como los de entonces?. No, no, el problema está en otra parte. Está en un Estado que se niega a enfrentarse políticamente a un problema político - millones de personas actuando pacíficamente es siempre un problema político - y utiliza para ello unos tribunales (por llamarlos de alguna forma) domesticados, sumisos, a los que lo primero que habría que hacer con ellos sería disolverlos. Europa (Alemania, Bélgica, Finlandia, etc.) se ha dado, obviamente, cuenta de ello y ha dicho : No contéis con nosotros para ese trabajo (sucio). Ahí lo tenéis y lidiarlo como podáis.