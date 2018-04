La ministra alemana de Justicia apoya la liberación de Puigdemont: "Es absolutamente correcta"

Está defendiendo lo indefendible, creo que es hora que España dé un puñetazo en la mesa europea: si éste es el respeto que vamos a tener Europa nos sobra: la judicatura alemana se ha extralimitado, se tiene que limitar a constatar si los cargos que se atribuyen tienen equivalencia en la legislación alemana, que los tiene, y no juzgar si es culpable o no de uno de ellos, juzga el país europeo que reclama no el que tiene que extraditar. Cuando pidan que devolvamos un violador pues nada, que a nuestro juicio no pasa de abusos deshonestos, que no podemos entregárselo....