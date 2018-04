770 420

Puigdemont sale de prisión reclamando diálogo y tilda de "vergüenza" para Europa tener "presos políticos"

Arropado por independentistas a la salida del centro penitenciario

Moncloa ve aún posible de que se le pueda juzgar por rebelión

El expresidente catalán viaja ahora a Berlín por "motivos legales"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha exigido este viernes "la liberación inmediata" de todos los miembros del Govern cesado que se encuentran encarcelados en España y ha llamado al diálogo para resolver la situación política catalana.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios tras abandonar, a las 13:51 horas, la cárcel alemana de Neumünster por orden del Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, que le ha puesto en libertad bajo fianza de 75.000 euros.

"Es una vergüenza para Europa tener presos políticos", ha valorado Puigdemont, que ha asegurado que ha confiado siempre en la justicia europea, de la que ha destacado su compromiso con los derechos humanos y la separación de poderes.

Su causa, ha afirmado, "no es sólo por el derecho a la autodeterminación ni sólo una cuestión interna, sino que afecta a todos los ciudadanos que se preocupan por los riesgos de una democracia blanda" que, ha augurado, puede acabar con Europa.

El expresidente de la Generalitat ha defendido que "es el momento de dialogar", y ha insistido en que no hay excusa par que las autoridades españolas no quieran negociar con las instituciones de Catalunya, ha dicho.

"Pedimos diálogo en los últimos años y sólo hemos recibido una respuesta violenta y represiva. Es hora de hacer política", ha sentenciado.

Puigdemont viaja tras salir de prisión a Berlín "por cuestiones legales". El entorno del expresidente catalán había anunciado para las 18:00 horas una comparecencia ante los medios en Neumünster, pero fuentes de JxCat han explicado que, por su viaje a la capital federal alemana, esa rueda de prensa se suspende hasta este sábado a media mañana.

12 días en prisión

Puigdemont permanecía en prisión desde que el pasado 26 de marzo fuese detenido al intentar cruzar en coche por Alemania para regresar a Bélgica, donde había establecido su residencia para huir de la justicia española.

El expresidente fue arrestado en respuesta a una euroorden de detención dictada por el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena, quien en un auto de procesamiento atribuía a Puigdemont los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.

Sin embargo, el tribunal alemán ha rechazado que exista delito de rebelión, aunque seguirá el procedimiento de la extradición en base al delito de malversación de fondos públicos.

La misma corte dictó el jueves la puesta en libertad de Puigdemont bajo fianza de 75.000 euros, que según la defensa de Puigdemont se transfirieron a la autoridad en la noche de este jueves y que el tribunal ha recibido este viernes.

Al salir, Puigdemont ha agradecido a los funcionarios del centro penitenciario su respeto y al resto de internos el apoyo que ha dicho haber recibido y cómo lo han ayudado a adaptarse: "Mis mejores deseos a todos ellos y a sus familias".

El abogado Wolfgang Schomburg, que ha hablado después de Puigdemont, ha explicado que al valorar la presunta rebelión el tribunal "ha dicho en palabras muy claras que este delito de acusación desde España en un estado democrático como Alemania no es un delito aceptable".

Sobre la acusación por malversación, el letrado ha explicado que "no se puede descartar la extradición desde el principio", pero ha dicho estar convencido de que la corte germana estimará su no admisibilidad.

Moncloa pide esperar

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistido este viernes en que el procedimiento abierto en Alemania contra Puigdemont en aplicación de una euroorden de detención aún no ha terminado y que hasta entonces no se podrá determinar si la Justicia española podrá o no juzgar por rebelión al expresidente de la Generalitat de Cataluña.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz ha abogado por "esperar a que acabe el procedimiento" para ver si Puigdemont será extraditado y por qué delitos exactamente, y ha dicho que el Gobierno prefiere "no aventurar hipótesis".

Así ha respondido cuando le han preguntado si aún sería posible juzgarle en España por rebelión, uno de los delitos por los que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesó a Puigdemont, habida cuenta de la negativa del tribunal alemán a ver rebelión en la conducta del expresidente catalán.

Asimismo, Méndez de Vigo ha recordado que son los jueces de Alemania y España los que deben determinar la situación judicial de Puigdemont, mientras que el Ejecutivo respeta y acata esas decisiones in hacer "interpretaciones de ningún tipo". "Es una cuestión entre jueces, no entre gobiernos", ha recalcado.

