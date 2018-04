770 420

Cifuentes acude a la Convención Nacional del PP sin atisbo de dimisión: "Me reitero, no he mentido"

"Cursé y finalicé el título de posgrado", ha insistido en Sevilla

"No voy a dimitir porque yo no cometí ninguna ilegalidad"

Cifuentes participará el sábado en la Convención del PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha cogido este viernes a las 10:30 horas el AVE camino de Sevilla, donde ya e encuentra para participar en la 'comprometida' Convención Nacional del PP este fin de semana. Lo hace en medio de la polémica creciente por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y sin pensamiento de dimisión a pesar de que las dudas sobre su expediente se acumulan. La última, hace solo unas horas: el director del mismo ha admitido este viernes el acta de la evaluación de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) fue "reconstruido" por orden del actual rector, Javier Ramos.

Tranquila y con confianza en la investigación de la Fiscalía, quiere que se investigue hasta el final, según ha reconocido durante ese viaje. "Cursé y finalicé el título de posgrado", ha dicho ante los medios ya en Sevilla antes de inaugurar la Convención. "Deben ser los tribunales quienes decidan qué ha ocurrido y si ha habido delito". Cifuentes se ratifica en sus explicaciones y repite que es la Universidad la que tiene que aclarar lo ocurrido, a la que ha expresado su confianza. "No he hablado ni con el rector ni con ninguno de los profesores" del máster.

"No voy a dimitir". Cifuentes, ha insistido en que siempre da la cara y ha recordado que ha ofrecido tres comparecencias en tres días, tras las críticas por los 13 días 'desaparecida' tras saltar la polémica y que excusa por haber estado enferma. "Me reitero en todas y cada una de las explicaciones, he dicho la verdad y no he cometido ninguna irregularidad".

Esa tranquilidad también la ha reflejado la dirigente madrileña en sus redes sociales, donde ha publicado una fotografía en el tres junto a su 'nucleo duro': el portavoz en el Gobierno regional, Ángel Garrido, la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, el coordinador general del PP de Madrid, Jaime González Taboada y el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Enrique Ossorio.

???? Con una pequeña parte de la delegación del @ppmadrid, que ya está de camino a Sevilla para participar en la Convención Nacional del @ppopular este fin de semana.???? #ContigoCreceEspaña. pic.twitter.com/ZKMGNHb3rw — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 6 de abril de 2018

A pesar de las palabras del rector, Javier Ramos, Cifuentes se reafirma en que debe ser la Universidad quien dé las explicaciones pertinentes sobre lo sucedido. Para la presidenta, son cuestiones que "tienen que ver con el funcionamiento" del centro y no con ella, según fuentes del partido a Europa Press.

Está programado que Cifuentes intervenga el sábado por la tarde en un acto junto a otros dirigentes autonómicos, por los que se siente respaldada.

