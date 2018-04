La URJC lleva a la Fiscalía el caso del máster de Cifuentes al entender que puede haber delito

Señor, ésta individua no es un mero político, es un cargo público, está al servicio de un soberano que le ha encomendado ciertas funciones … quizá el soberano la haya elegido pensando que es noble, digna de ese puesto y no una vulgar embustera, … si no, no la hubiese elegido, … ¿elegiría usted a un mediocre y deshonesto embustero para que llevara las cosas de su casa, su hacienda, su empresa, …? Señor, todo el mundo ensucia y tira la basura a la calle … ¿está eso bien? ¿vamos a poner a gestionar a uno que ensucia porque todo el mundo lo hace o a uno que quiere acabar con la suciedad?. Señor, si ésto se disculpa o se pasa por alto entonces no tenemos base para exigirnos dignidad, para exigir mejorar, para sancionar, … Si esto se pasa por alto el representante público, el político y el cargo pierden su función, su razón de ser y por tanto también toda la estructura social y todo su sentido, … ésto en cuanto a la honestidad, al compromiso con la sociedad, y a la responsabilidad que se debe exigir a cualquier cargo público, … fueraparte de que exista delito y de que existan muchas personas a las que sacarse los títulos les ha costado mucho esfuerzo y dinero, sangre, sudor y lágrimas, nunca les han regalado nada y la respuesta que como sociedad y como país tenemos que darles no puede ser que “no ocurre nada porque todo el mundo lo haría si pudiera” porque lo que hay que procurar es que a nadie se le ocurra hacerlo, … y esta señora debería ser una herramienta en manos del pueblo para que no se ensucien las calles, para que a nadie se le ocurra hacerlo … ¿comprenden? …