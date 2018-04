Jordi Sànchez acepta ser candidato a president tras anunciar Puigdemont y Turull su renuncia

Los independentistas perdieron y ahora discuten entre ellos quién va a ser el nuevo presidente catalufo de la Generalidad.



La semana pasada llamó una oyente a una emisora catalufa de radio y preguntó: "¿sabéis dónde puedo encontrar un vestido de boda pero que sea amarillo? Es para solidarizarme con los Jordis".



¡Hasta dónde llega la locura catalufa!



En la misma emisora, hace unos días, el abogado de Puich-de-mi-er-da dijo: "Puchi no está en una prisión alemana, sino en un hotel de lujo. Está simplemente retenido en contra de su voluntad. De momento, no se puede marchar porque la justicia alemana cree que podría fugarse a otro país. Puchi es optimista y se lo está pasando muy bien en Alemania".



El abogado lo dijo en un tono de chulería, como diciendo: "Puchi no está en una celda, sino en un hotel de cinco estrellas. No vaya a ser que se hernie". Y resulta que debe ser cierto. Lo deben tratar de maravilla porque es un politicucho catalufo. Si no eres político, entonces sí te encierran en un calabozo. Claro, todo esto lo estamos pagando todos los españoles.