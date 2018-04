El tribunal del máster de Cifuentes no existió: las tres profesoras no llegaron a reunirse nunca

Según afirma Cristina Cifuentes ella tiene los papeles en regla, exhibe orgullosa los certificados que acreditan las notas y la realización del master. Afirma que ella como alumna no sabe si los certificados son verdaderos o falsos. Claro, ella es ajena al tema y si la universidad le da un aprobado, aunque no hiciera el examen ella no tiene nada que ver. Imaginate que un día te llega a tu casa el carnet de conducir sin hacer el examen, el problema es solo de Tráfico, como tu no hiciste el carnet no tienes nada que ver. Menudo cinismo.