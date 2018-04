El PSOE anuncia una moción de censura contra Cristina Cifuentes

"Gabilondo.... ese hombre"



Ayer, andaba con la vista perdida, sabe y es consciente de que cuando a una persona se la acusa, la carga de esa acusación, debe y como es lógico, caer sobre quien la realiza.



Ayer vimos insistentemente por parte de este eterno perdedor de elecciones, acompañados de los antisitema, que pedían una y ora vez pruebas.... mientras que ellos, que son los que acusan, ni una sola presentaron, ni un escrito, ni un cotejo de firmas, ni un acta....NAAAAADA!!!. Pero eso no fue óbice, para que al contrario, a quien acusaban, a pesar de si tener PAPELES FIRMADOS Y COTEJADOS, fuese a la que acusasen de no demostrar nada, y por su puesto ellos si....¿?



P.D. Ciudadanos, como siempre de lado, si, o quizás no, pero puede ser que a lo mejor....si, o no, ya veremos, me recuerda a lo de Cataluña, mucho increpar al Gobierno Central con lo de que nada hacia, y ellos ganan las elecciones, y...oiga, nada...de nada....y así no se llega muy lejos.