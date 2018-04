770 420

Cifuentes escurre la polémica por su máster con explicaciones que no convencen a la oposición

Cifuentes justifica los 'no presentados' basándose en el error informático

Al descuadre de fechas, Cifuentes alega concesiones de la Universidad

El PSOE anuncia una moción de censura contra Cristina Cifuentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha comparecido en un pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid obligada por la oposición, que no ha quedado satisfecha con las explicaciones dadas. Se le pide cuentas por el título de un máster que asegura haber cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pero en el que no cuadran del todo las fechas ni las justificaciones. Tras 14 días sin más explicaciones que la muestra de los documentos sobre los que se duda, este miércoles ha denunciado la "operación política" detrás de la polémica y ha asegurado que su comparecencia es un "claro fraude de ley parlamentaria" y de manipulación y ha dado por "demostrado" que cursó y aprobó ese máster.

"El título es perfectamente real y legal. Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas. Ni falsedad ni falsificación", ha dicho Cifuentes sobre su expediente académico puesto en duda. "Existe constancia documental de todo lo que estoy hablando", ha dicho apoyada en los recibos y las actas de notas que están en cuestión. "Mi trabajo de fin de máster fue calificado con un 7,5 y de ello también hay constancia".

Cifuentes, que "jamás se ha planteado la dimisión", justifica los 'no presentados' con un error informático que también ocurrió en otros casos, "y de esos no se ha hablado". "Queda desmentido rotundamente que hubiera trato de favor", ha insistido antes de anunciar que ha presentado una querella criminal "contra dos personas" que difundieron la noticia y por delitos contra el honor.

Se escuda en las concesiones de la Universidad

"Quién ordenó cambiar las notas fue un catedrático, no una funcionaria" tras percatarse de ese error, ha dicho. "Los estudios de posgrado muchas veces se adaptan a las posibilidades y horarios de los alumnos que trabajan y que no tienen mucho tiempo. Yo me acogí a esa posibilidad".

Sobre el Trabajo de Fin de Máster, que ha autorizado para su difusión, ha dicho que existe certificación académica. Sobre su defensa, dice Cifuentes que "a veces se evañúa el trabajo y se guarda la nota". Sobre la coincidencia de la fecha de la defensa del TFM con el dispositivo policial por la Eurocopa, Cifuentes ha dicho que ese acontecimiento se gestionaba desde la Jefatura Superior de Policía.

Cifuentes ha defendido su "tolerancia 0" a cualquier tipo de corrupción arropada por los aplausos de la bancada de su grupo. "Resulta difícil decir si esta operación de descrédito está pensada (desde la izquierda) para ganar en medios o en redes lo que no ganaron en las urnas". "Han logrado lo contrario (a dimitir), que me reafirme en mi vocación de servicio".

Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos, partido 'socio' en el Gobierno, ha anunciado una Comisión de Investigación urgente y ha pedido apoyo al PSOE y a Podemos. No obstante, el PSOE ha anunciado en una rueda de prensa tras el pleno una moción de censura contra Cristina Cifuentes.

En una rueda de prensa posterior al pleno extraordinario, Cifuentes ha respondido a las preguntas de la prensa y ha asegurado que "jamás" se ha planteado dimitir.

En esta rueda de prensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha intentado explicar algunas de las informaciones que han salido a la luz en los últimos días sobre una posible falsificación de su máster: "He intentado recuperar los correos que mandé o recibí pero no los he podido encontrar por seguridad. El trabajo de fin de máster tampoco lo he encontrado pese a que también lo he buscado". En cuando a la supuesta falsificación del acta, ha dicho: "Eso es algo que tendrá que explicar la universidad".

El máster de la discordia

La polémica saltó tras una información de eldiario.es apunta a que una funcionaria de la URJC habría cambiado la nota de dos asignaturas del máster en Derecho autonómico que había cursado la presidenta en 2011-2012. Según la periodista que destapó la exclusiva, se habría modificado la calificación de "no presentado" a "notable" dos años después de matricularse y sin mediar nueva matrícula.

Horas antes de esta comparecencia, la polémica se alimentaba con la posible falsificación de dos firmas estampadas en el acta de evaluación que Cifuentes utilizó como prueba en su única intervención sobre este asunto -un vídeo en redes sociales- y con la que habría intentado desmontar la información.

La propia universidad salió ese mismo día a dar explicaciones. El rector, Javier Ramos, y dos catedráticos del máster aseguraron en rueda de prensa que Cifuentes había aprobado todas las materias y que todo se debía a un error en la transcripción de las asignaturas. Pero con el goteo continuo de informaciones, la URJC retrocedió entonces y anunció que abriría una investigación ante lo sucedido.

