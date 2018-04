Costa, tras visitar en la cárcel a Puigdemont: "Sigue considerando que es el candidato a la Presidencia"

Número 14:



Evidentemente, la mayoría de los catalanes NO son independentistas.



Lo que quiere decir el número 5 es que no hay que comprar productos fabricados en Cataluña. Sobre todo, aquellos que son vendidos en los supermercados catalanes Bonpreu, Esclat, Keisy, Condis, Caprabo y Sorli. Dichos supermercados, que -por cierto- venden productos muy caros, financian la independencia de Cataluña.



Hay supermercados mejores: los valencianos Mercadona y Consum. Aunque, para mí, también venden productos muy caros.



O bien, los supermercados alemanes Aldi y Lidl. Estos no venden productos tan caros.



Bueno, para mí, todo es caro. De pequeño, los caramelos blanditos "Sugus" me costaban 1 peseta y, para mí, era la ruina total. Con eso os lo digo todo. Por eso todo me parece caro.