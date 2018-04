La campaña de donaciones de Ponsatí acumula 230.000 libras en una semana

NO ME LO CREO

Yo no me creo que ese dinero lo haya recaudado a base de donaciones de particulares. Yo creo que es dinero negro evadido en algún paraíso fiscal procedente de los miles de millones del famoso 3% , y que se lo ponen a su disposición a través de esa página de donaciones, porque creen que así los investigadores no rastrearán su procedencia.



Por favor, investiguen esas donaciones, es imposible que en cuatro días haya recaudado esa cantidad de particulares, eso no pasa ni cuando se hacen las campañas de donación en tv, radio etc para paliar la pobreza o cosas similares.