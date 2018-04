Puigdemont: "Si la justicia alemana dice que puedo salir de la cárcel, no me escaparé"

Entrevista en prisión con dos diputados del partido Die Linke

La Fiscalía alemana ya ha pedido que se tramite su extradición

Independentistas concentrados ante la prisión en la que se encuentra Puigdemont. Foto: EFE

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado en una entrevista con los diputados del partido Die Linke Zaklin Nastic y Diether Dehm realizada el domingo en la cárcel de Neumünster y difundida este martes en weltnetzTV: "Si la justicia alemana me dice que puedo salir de la cárcel, pero tengo que quedarme en el país, me quedaré. Por supuesto que no me escaparé", y ha dicho que debe respetar la decisión de las autoridades alemanas.

En la entrevista, Puigdemont defiende en inglés ser un progresista y estar contra la violencia y contra cualquier tipo de discriminación y explica a los diputados el caso del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, además de criticar la ausencia de separación de poderes en España.

Puigdemont defiende en la entrevista que ha sido elegido por el pueblo catalán y que está llevando a cabo el programa electoral por el que se le votó: "Hago mi trabajo, no es un crimen", y ha defendido que no hay ni una sola prueba de que se haya gastado dinero público en la convocatoria del referéndum soberanista del 1 de octubre.

La Fiscalía General del land alemán de Schleswig-Holstein ha solicitado que el expresidente catalán sea extraditado a España por los delitos de rebelión y malversación de fondos, en un comunicado en el que también ha pedido que siga en prisión por "riesgo de fuga".

La petición ha sido presentada ante el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, la región del norte de Alemania donde Puigdemont se encuentra detenido desde el 25 de marzo. La Fiscalía estima que la euroorden presentada por las autoridades españolas tiene validez y que los delitos de rebelión y malversación tienen equivalentes en el Código Penal alemán.

En el caso de la rebelión, argumentado en base a la convocatoria de un referéndum contrario a la ley y "a pesar de que se esperaban altercados violentos", equivaldría en Alemania al delito de alta traición. "No es necesaria una coincidencia palabra por palabra entre los reglamentos alemanes y españoles", ha precisado la Fiscalía. Asimismo, el Ministerio Público ha recordado en su nota que las autoridades españolas han denunciado la utilización de dinero público para la celebración de dicho referéndum.

PUBLICIDAD