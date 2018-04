El PP Nacional espera que Cifuentes "esté a la altura" y disipe las dudas sobre su máster

Todo lo que se ha dicho hasta ahora de Cifuentes son cosas normales en cualquier máster...y en caso de ser irregular quién tendría que responder es la universidad, bueno las universidades porque lo hacen todas, pero a que no vamos a investigar las irregularidades de las universidades eso no interesa, como no interesó en su día que Errejón cobrará por la cara de la universidad, ahí está pidiendo explicaciones...pero que Cifuentes tenga un máster es imperdonable...y se lo ha sacado como miles antes de ella y miles que vendrán después...pagando, que es el método al uso.