PSOE y Ciudadanos abren el 'melón' de la ilegalización de la Fundación Francisco Franco

A mi lo de la Ley de la Memoria Histórica me da un asquito que no veas. No hay mas chorradas debido a la Ley de la Memoria Histórica porque ya no se pueden concebir. Es asqueroso. Y me da igual la "Memoria Histórica" de izquierdas que de derechas. Esa "Ley" y esos sujetos que se dedican a nombrarla y abanderarla me producen naúseas. Más Memoria es lo que hay que tener. Los hay que hubiesen desmontado la Piazza Venezia de Roma. Es la Ley de la INCULTURA.