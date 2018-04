Puigdemont niega que hubiera violencia el 1-O pero reconoce excesos en la resistencia pasiva

Si hubo violencia y mucha, no solo es violencia el pegarse con la polcìa sino pasarse por el forro las leyes, no evitar algo ilegal y encima hacerlo adrede prevaricando, crear leyes ilegales a sabiendas, etc. etc. etc., lo dicho, no solo es violento auqel que lo hace fìsicamente. en fin, como no puede mentir del todo pues lo admite pero no lo admite...como siempre