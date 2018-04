770 420

Sánchez deja entrever una moción de censura a Cifuentes y Rivera avisa de que el tema del máster "huele mal"

El socialista anuncia medidas contundentes si Cifuentes no aclara dudas

Rivera dice que Cifuentes está "cada vez más acorralada frente a la verdad"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avisado hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de que si no aclara las dudas sobre su formación y expediente académico, actuarán en consecuencia con medidas "contundentes" para devolver la estabilidad a la política madrileña. En la misma línea, Albert Rivera (Ciudadanos) exige explicaciones y critica que juegue al "escondite". Justo hoy ha trascendido que Cifuentes se matriculó en el máster tres meses después de que empezara.

Sánchez ha recalcado en una rueda de prensa la necesidad de reconstruir el buen nombre de las instituciones públicas madrileñas dañadas por el "caso Cifuentes" y de que la presidenta aporte explicaciones rotundas en el pleno del próximo miércoles en la Asamblea de Madrid. Ha criticado que Cifuentes se haya dedicado exclusivamente a esconderse y amenazar con querellas desde que se hicieron públicas las modificaciones en las notas del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.

En su opinión, el miércoles tiene la oportunidad de aclarar las dudas, pero "si no lo hace, el PSOE tomará nota y actuará en consecuencia y, en ese sentido, todas y cada una de las opciones están abiertas", ha advertido líder socialista.

A preguntas de los periodistas sobre una posible moción de censura, Sánchez no ha querido adelantar "ningún escenario". "Solo estamos avisando de que Cristina Cifuentes tiene la obligación de dar las explicaciones y, si no las da, la obligación de la oposición es actuar en consecuencia y no miraremos ni a derecha ni ha izquierda", ha subrayado.

Para el secretario general del PSOE, la presidenta madrileña va a tener "aparentemente" muchas dificultades para explicar "toda la riada de informaciones y contrainformaciones que están desmontando en buena medida su versión".

Rivera critica los dos días "escondida"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quiere escuchar las explicaciones que dé la presidenta de la Comunidad de Madrid el próximo miércoles sobre su máster, pero cree que el asunto "huele mal" y la 'popular' está "cada vez más acorralada frente a la verdad".

En rueda de prensa en la sede de su partido en Madrid, Rivera ha emplazado a la comparecencia que hará la presidenta de la Comunidad de Madrid el próximo miércoles en la Asamblea para responder a las informaciones sobre las irregularidades en el máster, donde espera que aporte "transparencia, claridad y verdad". Sin embargo, ha criticado que la presidenta lleve "doce días escondida". "Es muy preocupante y pinta muy mal", ha apuntado al asumir que cada nueva información que aparece demuestra que Cifuentes "está más acorralada frente a la verdad".

Rivera cree que hay "demasiadas incógnitas y contradicciones" sobre la mesa y el asunto "huele mal". Y ha planteado algunas de estas preguntas: ¿sacará la tesis que aún no se ha visto?, ¿podrá demostrar que iba a clase?, ¿por qué pagó la matrícula dos meses después de que se iniciara el curso?.

