El Estado se quedará con los 60.000 euros de fianza de Rovira pagados por ANC y Ómnium si continúa huida

Queridos colegas independentistas, si soy yo vuestro líder supremo, puchi para los amigos. Os escribo desde la prisión alemana en donde me han encerrado aprovechando los 10 minutos que me han dejado de acceso a Internet. Lo hago a través de aquí porque tengo noticias de que me están controlando my twitter. Os pido encarecidamente que mañana por la mañana os concentréis delante de esta prisión con una bandera independentista metida en el culo (incluído el palo) y un lazo amarillo atado en los testiculos. Deberéis de cantar todos así cogidos del pene la estaca. De esta manera haremos presión al gobierno alemán y me sacarán de aquí. Os lo pido que lo hagáis porque ya no agunato más el estar aquí enjaulado, siendo sodomizado y humillado día y noche, en especial por un turco que no sé porque me ha cogido manía y me tiene aterrorizado. Como vuestro amado líder, como me debéis obediencia ciega, os ordeno que lo hagáis.



Nunca me rendiré y viva la república.