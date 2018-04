Cifuentes se matriculó en su máster tres meses después de que empezaran las clases

En 2.º de BUP, las asignaturas de Matemáticas y Latín eran obligatorias.



En 3.º de BUP, podías continuar con Matemáticas, o bien con Latín. Te dejaban escoger.



Obviamente, yo escogí Latín, que es mucho más fácil.



Cuando terminé COU, vi que en listado de asignaturas cursadas las tenía todas aprobadas (incluida la asignatura de Matemáticas de 2.º de BUP). Evidentemente, se trataba de un error porque jamás conseguí aprobarla. Por supuesto, no fui a reclamar: "¿por qué me habéis aprobado las Matemáticas de 2.º de BUP? ¿Por qué? ¡Denunciaré al instituto!" Entendí que me la habían perdonado, ya que en 3.º de BUP continué con Latín y ya no quise saber nada de las Matemáticas. De esta manera, pude hacer los exámenes de selectividad.