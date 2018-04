Activistas de los Comités de Defensa de la República abren las barreras del peaje de la AP-7 en la vuelta de Semana Santa

Llaman a no pagar los peajes bajo el lema 'Pasas hacia la República'

Lo consideran una "acción directa de desobediencia civil masiva"

Los Mossos han acudido a los puntos de peaje pero no han actuado

Miembros de los CDR ocupan las barreras de la AP-7. Imagen: EFE

Activistas de los Comitès de Defensa de la República (CDR) han levantado este domingo las barreras de los peajes en la AP-7 en La Roca del Vallès (Barcelona), en la C-16 en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), en la AP-7 en El Vendrell (Tarragona) y en la AP-7 en L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) para que los coches puedan pasar sin pagar.

La acción se ha desarrollado de la misma manera en todos los puntos, en los que decenas de manifestantes han desmontado las barreras y han tapado las cámaras que graban las matrículas de los coches, de manera que no se pueda identificar a los conductores que pasan sin pagar, aunque no han provocado incidencias en el tráfico, ha informado el Servei Català de Trànsit.

Los activistas también han portado pancartas con lemas como 'Bienvenidos a la República' y 'O República o afectamos la economía, huelga general', y reparten folletos a los conductores en los que defienden que las carreteras deben ser públicas y gratuitas, y que "contra esta situación de injusticia la única solución posible es la desobediencia colectiva".

Se trata de una de las acciones planeadas por los CDR, grupos de acción independentistas, para aprovechar la Operación Retorno de Semana Santa para reivindicar la república catalana y protestar por los últimos encarcelamientos de dirigentes soberanistas.

Los activistas, buena parte de ellos ataviados con chalecos reflectantes y capuchas, han tapado las cámaras instaladas en el peaje para hacer imposible así la identificación de los vehículos, y han repartido octavillas a los conductores, a quienes invitaban a pasar sin pagar el importe.

En los últimos días, desde su cuenta oficial en Twitter, los CDR ya habían hecho llamamientos a los conductores a saltarse los peajes, con el hashtag #novullpagar (no quiero pagar). "Durante esta Operación Retorno de Semana Santa, vengas de donde vengas, no pagues ningún peaje", señala uno de los mensajes de los CDR en Twitter, acompañados de lemas como "No tendrán a quién mandar, si nosotros desobedecemos".

Los Mossos se personan pero no actúan

Estas acciones se han desarrollado sin incidentes y los Mossos d'Esquadra no han actuado, pese a que han acudido al lugar de los hechos para hacer acto de presencia, y fuentes policiales han explicado que tampoco han recibido ninguna denuncia.

Además, en la C-13 en la población de Térmens (Lleida) los CDR han realizado una manifestación que ha provocado cortes intermitentes en ambos sentidos de circulación de la vía.

Fuentes de Abertis, la compañía que gestiona los peajes, han asegurado que se están coordinando con los Mossos ante estas acciones y que la prioridad es restablecer la normalidad y que se garantice la seguridad de todas las personas en el peaje. Advierten de que en estas carreteras los coches circulan a gran velocidad y que, si hay manifestantes en la calzada junto a los peajes, puede haber riesgos para su seguridad.

