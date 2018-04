Urkullu pide a la UE que posibilite referendos de independencia legales y pactados

UN ABOGADO SUIZO ACUSA A CIUDADANOS DE FINANCIACION ILEGAL CON FONDOS EUROPEOS.



El Abogado Matthew Parish, Suizo, acusa en un artículo a Ciudadanos de haberse financiado con una partida presupuestaria europea denominada INTERREG VA, Fondo FEDER



para España-Francia-Andorra que llegó a una de las tres fundaciones del partido al margen de Tribunal de Cuentas. En las semanas previas a las elecciones catalanas de 21 de Diciembre de 2017.



Según relata, dichos fondos partieron de una institución llamada Centro de Trabajo de los Pirineos, y a traves de la consultora Daleph de Barcelona (dónde ha trabajado su cabeza de lista)



llegaron al partido esos cuantiosos fondos ilegales.



Relata, siemre según su versión, que a las pocas horas de publicarlo apareció un artículo anónimo llamado "Intoxicació" en catalán, retuiteado por páginas de Ciudadanos dónde no



se niega su veracidad, sino que se hace pensar que dicho abogado no sabe de qué habla. Unos días después ESDiario le acusa de "mentiroso", y según asegura, le ha interpuesto una demnada



a dicho diario por acusarle sin ninguna prueba.



También afirma que parte de esos fondos se utilizaron en una consultoria de ingeniería electoral condenada en Sudáfrica por incitación al odio, y cuyo nombre no menciona, pero



afirma que trabaja profusamente para ambos partidos, el PP y Ciudadanos.