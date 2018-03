El PSC acumula más de medio centenar de ataques a sus sedes y dirigentes en los últimos meses

Lo que tenéis que hacer los del PSC es apartarse del PSOE, el PSOE os ha dejado abandonados a pesar de las agresiones que sufrís, mandarlos a tomar por culo, estos del PSOE odian tanto al PSC por ser catalán como a los independentistas, si los mandáis a hacer puñetas tendréis mi voto y el de muchos catalanes que se sienten catalanes y españoles pero no nos sentimos cercanos a un PSOE que nos odia y la prueba se ve diariamente en las declaraciones de sus barones actuales e históricos desde hace años que se han mantenido en sus feudos a base de fomentar odio hacía Cataluña, véase Andalucía y Extremadura, el mismo odio que han fomentado hacía España muchos independentistas, tal para cual y lo peor para Cataluña es que saliera Arrimadas que representa a un partido que está más a la derecha que el pp y si sale hasta que no acaben con nuestra cultura y nuestra lengua no pararán ya que eso les garantizaría mayorías absolutas en España durante años por el odio hacia Cataluña y en Ciudadanos lo saben.