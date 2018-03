El Gobierno alemán no vetará la extradición de Puigdemont

lo que pasa enespaña es unretroceso dedemocracia, lospeperosyciudadanos no tiene nada quejustificar porque sustesorerosydemas no lesimportó laconsttucion amomento deblanqearyotrosdelitosfiscales, y suidolofranciscofranco gobernóencontra de todaconstitucion, adecir verdad todaviasigueespañagobernada por franqismoyrealeza, se opusieronyenviaronpoliciaenvian aprision a evitar el referendo no por españasino por losinversionistasysussocios deellospp, el hecho de los jubilados demustra qe no les importa la vida ni el bienestar delospespañoles. noes coherente que den muchosañosdeprision aunpolitico por independencia pero a quienesmataronyconfesaron les dan 6años o losliberan.