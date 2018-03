Villegas: "Torrent genera frustración y violencia en las calles de Cataluña"

José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos. Foto: Nacho Martín

Se ha convertido en una pieza imprescindible en el engranaje parlamentario de Ciudadanos, en uno de los hombre fuertes que -haciendo honor a su cargo y condición de número dos del partido- es un interlocutor necesario en cualquier negociación de alto voltaje que se plantee en la convulsa actualidad política. José Manuel Villegas (Barcelona, 1968 ) abogado, casado y padre de dos hijos, es un hombre amable y educado, correcto en las formas y muy analítico en el fondo, que rehuye el insulto o la crítica fácil contra sus adversarios, pero no da puntada sin hilo. Define el procés como la historia de un fracaso que se ha topado con la democracia y la Constitución. Dice alto y claro que nuestra democracia no se pondrá de rodillas ante ningún dirigente político que se sitúe por encima de la ley, que la única salida es que haya un candidato viable sin mochilas judiciales y si no es así, aunque no es deseable, habrá que ir a una repetición electoral.

¿La detención de Puigdemont es el final del procés o el inicio de un conflicto mayor?

El procés ha fracasado hace tiempo. Se ha topado con el Estado de derecho, con la actuación lógica y normal de los jueces, con la democracia española y la aplicación de la Constitución. Es un proceso fracasado y lo que falta es que los separatistas lo asuman y rectifiquen.

¿Puigdemont se creyó a salvo en su Waterloo y algunos le convencieron de que era como Napoleón?

Puigdemont se creyó Napoleón y sigue creyendo que es el presidente de la Generalitat, cuando solo lo es en su imaginación y en la de algunos que le bailan el agua. Pero al final, ni es Napoleón ni tiene su Waterloo particular, ni conseguirá su delirio. Se ha dado de bruces contra la realidad de la democracia española. Si no se había dado cuenta aún de lo equivocado que estaba y de su fracaso, ahora, recluido en Alemania y luego cuando lo extraditen y tenga que declarar ante la justicia española, tendrá tiempo de darse un baño de realidad.

Pues para muchos el juez Llarena se está extralimitando y será difícil demostrar el delito de sedición

Nosotros no vamos a valorar ni a criticar las actuaciones judiciales. El juez Llarena y los demás tendrán que instruir sus procedimientos de acuerdo a las pruebas, se celebrará un juicio con todas las garantías y se determinarán los delitos que correspondan. Calificar los tipos de delitos corresponde a los jueces, no a los políticos, porque en este país, aunque algunos se empeñen en negarlo, hay separación de poderes, y los demócratas creemos en ella.

La violencia se ha extendido en distintos puntos de Cataluña, con barricadas que recuerdan a la kale borroka y eso es muy preocupante, ¿no?

Esa violencia la protagoniza una minoría, pero no por ello deja de ser preocupante. Además, que haya discursos incendiarios de dirigentes políticos, de personas que tienen cargos institucionales importantes, como el president del Parlament de Cataluña, que fomentan el enfrentamiento y provocan esas situaciones violentas, es irresponsable y temerario. Tenemos que hacer un llamamiento a los responsables políticos separatistas para que depongan la actitud, dejen de llamar al enfrentamiento y asuman que hay que trabajar dentro de la ley, de la Constitución, del estatuto de autonomía, y respetando las instituciones catalanas y al Parlament de Cataluña en primer lugar.

¿Usted también cree, como Arrimadas, que los independentistas creyeron que España era Rajoy y por el contrario se enfrentaban a una democracia del siglo XXI?

Sí, es una frase muy bien traída. Ellos pensaron que tenían enfrente a un líder débil y dubitativo como Mariano Rajoy, cuando lo que tienen es a una gran democracia occidental, al Estado de derecho y a una potencia europea, contra la que se han estrellado. Se han enfrentado a un sistema democrático que no se deja vencer. Nuestra democracia jamás se pondrá de rodillas ante ningún político que use el chantaje poniéndose fuera de la legalidad.

Eso dígaselo a Torrent, que llegó a decir que los jueces no eran quienes para juzgar a un president de la Generalitat

Creo que Torrent, Puigdemont y algunos otros líderes separatistas se creen que están por encima de la ley, del Estado de derecho y que a ellos ni los jueces ni las propias leyes les son aplicables. Sin embargo, están saliendo poco a poco de su ensoñación y chocándose con la dura realidad: que las leyes son iguales para todos los ciudadanos, y todos, seamos o no políticos, tendremos que responder ante la justicia. A esa justicia, a esa realidad, a la que ya se han enfrentado líderes separatistas ahora le toca enfrentarse al señor Puigdemont, que se dio a la fuga dejando tirados a los suyos, en un acto de cobardía política sin precedentes.

Pero Torrent sigue empeñado en investir a Puigdemont...

Está claro que Puigdemont no es un candidato viable, y no será investido ni ahora ni nunca, porque está imputado, inmerso en un proceso de extradición y acusado de gravísimos delitos. El señor Torrent está actuando de forma irresponsable y sectaria, proponiendo una investidura que sabe que es imposible. Debería dimitir, porque en vez de buscar cómo solucionar los problemas, está avivando el enfrentamiento y la fractura entre los catalanes y también con el resto de España. Al final, lo que está generando es frustración y violencia en las calles de Cataluña. El señor Torrent va a tener que asumir la responsabilidad de lo que pueda pasar en las calles de Cataluña en las próximas horas y en los próximos días.

¿Él es responsable de avivar esta kale borroka de nuevo cuño?

Sin duda Torrent será responsable de lo que pueda pasar, de la violencia en las calles de Cataluña, porque está utilizando un cargo de president del Parlament para sus intereses partidistas y con ello está avivando actitudes violentas. Tiene un discurso irresponsable. El señor Torrent es ahora uno de los principales responsables de lo que pueda pasar en las calles de Cataluña, e insisto en que debería dimitir inmediatamente como president del Parlament, por esa utilización bochornosa de la institución.

¿Y ahora qué?, ¿cuál es la salida?, ¿se plantean un escenario de repetición de elecciones?

Debería haber una salida política que evitara una nueva convocatoria de elecciones, pero cuanto más tiempo pase más sufriremos, habrá más enfrentamiento social, más fractura y las consecuencias económicas serán nefastas, como se está viendo en la ocupación hotelera, que ha bajado de forma espectacular en Semana Santa. La única salida es que se proponga un candidato viable, y que se conforme un Gobierno de la Generalitat dentro de la legalidad. Eso, que sería normal, hoy se ha convertido en algo revolucionario en Cataluña. Pero si no son capaces de ponerse de acuerdo para un candidato limpio de problemas judiciales, yo no descarto unas nuevas elecciones.

¿Y si hubiera nuevas elecciones se repetirían los resultados y los independentistas tendrían mayoría?

Eso es difícil de saber. Yo confío en que al final no habrá adelanto electoral, pero si lo hubiera los catalanes que votaron a independentistas están viendo la incapacidad de esos partidos para despejar la situación. Yo confío por lo tanto en que, en ese supuesto, mejoraríamos incluso los resultados que tuvimos en diciembre.

Vamos, que todavía ve a Arrimadas presidenta de la Generalitat

No lo descarto, si mejoramos el resultado, incluso con una ley electoral tramposa, como la que hay en Cataluña, que le da mayoría absoluta a los que no la tienen en la sociedad, es posible que Inés Arrimadas sea presidenta. Si somos capaces de movilizar el voto de Ciudadanos y avivar el constitucionalista y hay gente que se va desenganchando de este separatismo, al ver que sólo presenta la ruptura, es posible que haya un Gobierno en Cataluña que actúe dentro de la ley, que respete a todos los catalanes y que trabaje para solucionar y mejorar la vida en nuestra Comunidad.

Habrá que hacer una apelación a la parte más sensata del independentismo, ¿o hay que dejar el futuro de Cataluña en las manos de los cuatro diputados de la CUP?

Está claro que la CUP es la mano que mueve la cuna del independentismo, porque saben que tienen la sartén por el mango. Uno de los dramas es que llevamos demasiados años en los que los designios de Cataluña están en manos de un partido minoritario, radical y antisistema. La CUP está marcando el ritmo a los demás, y hasta que el resto de partidos independentistas no sean capaces de rectificar y dejar sola a la CUP en las políticas antisistema y de violencia estaremos avocados a ese drama.

A Inés Arrimadas se le ha reprochado que no haya intentado una investidura simbólica, para que se visualizara otra forma de gobernar, ¿ha sido un error?

No ha sido un error, pero sabemos contar. Hay un bloque de 70 diputados separatistas, que iban a votar seguro contra Inés Arrimadas, por lo que no salían las cuentas. En este momento los independentistas están fracturados, son incapaces de ponerse de acuerdo en nada, y prestándonos a la investidura, además de un ejercicio inútil, hubieran podido dar una imagen de unidad que no tienen. El efecto de presentar nuestra investidura se hubiera vuelto en contra de lo que defendemos.

¿En la aplicación del 155 se debería haber incluido el asunto de TV3?

La manipulación y la identificación sectaria de TV3 es bochornosa y evidente, no es de ahora, sino desde hace muchísimos años. TV3 es un órgano de manipulación y propaganda del separatismo y el debate sobre su falta de independencia está ahí. El PP, con la aplicación del 155, aceptó la enmienda del PSOE para evitar cualquier intervención en TV3, pero hay que buscar una solución. Una televisión pública, que nos cuesta más de 200 millones al año a todos los catalanes, no puede estar al servicio de menos de la mitad y dar cobertura a personas inmersas en procedimientos penales gravísimos acusados de actuar fuera de la ley. TV3 es un instrumento en manos de una minoría de catalanes que pagamos todos y se está utilizando para atacar a los adversarios políticos de quienes gobiernan.

Cambiando de asunto, ¿finalmente habrá Presupuestos?, ¿Siete millones de pensionistas se verán beneficiados de su aprobación?

Sí, siete millones de pensionistas de los nueve millones que hay se verán beneficiados por una vía o por otra de una subida de las pensiones, ya sea a través del 3% que se prevé para las pensiones mínimas, las de viudedad o por las mejoras fiscales que se han introducido para otros pensionistas. Sobre si habrá Presupuestos, yo creo que estamos más cerca de que los haya, gracias al acuerdo suscrito entre PP y Ciudadanos y de que hayan aceptado nuestras peticiones. Es verdad que faltan algunos apoyos y habrá que preguntarle al señor Rajoy si cuenta o no con ellos, si el regalo del cuponazo a los nacionalistas vascos en colaboración con el PSOE es suficiente o no para que haya Presupuestos. Nosotros creemos que, con este regalo, el PNV debería darse por satisfecho.

Sí, pero la condición que puso el PNV es que no siguiera en vigor el artículo 155 y ahí sigue

Espero que haya un acuerdo pactado, y si con el cuponazo el PNV no tiene suficiente es porque Rajoy ha negociado mal. No creemos que sea de recibo intentar chantajear al Gobierno de España para que retire una medida como el 155, ampliamente consensuada y apoyada mayoritariamente en el Senado, mezclándolo con la negociación de Presupuestos. Son dos temas distintos, pero, en todo caso, insisto en que el señor Rajoy, por el precio que pagó debería haberse garantizado unos cuantos presupuestos, el de ahora y alguno más.

¿Y es verdad que ustedes han torcido el brazo a Montoro para bajar el IRPF y los impuestos?

Sí, es así. Ahora lo que se ha hecho ha sido ratificar lo que ya se reflejó en el acuerdo del techo de gasto. En julio del 2017 condicionamos el apoyo al techo de gasto a que en los presupuestos del 2018 se incluyera esa bajada de 2.000 millones del IRPF que finalmente ha anunciado Montoro. Entonces el ministro dijo que no era momento de bajar impuestos, que las zanahorias había que guardarlas para final de legislatura, y una semana después le doblamos el pulso y conseguimos que aceptara esa bajada del IRPF que ahora se ha visto reflejada en este proyecto de Presupuestos.

Pues él dice es que son unos recién llegados a la política, que hablar es gratis, porque nunca han tenido que ejecutar unos Presupuestos

Montoro tiene razón. Somos unos recién llegados. Rajoy lleva 40 años en política, y nosotros no, pero somos unos recién llegados que no tenemos la pesada mochila de corrupción, como tienen ellos. Para ser unos recién llegados hemos pactado dos presupuestos, los de 2017 y los de 2018. Los primeros Presupuestos de los últimos años sin mayoría absoluta del PP, y los primeros en los que se ha cumplido el objetivo de déficit. Al PP le salen bastante mejor los presupuestos desde que no tiene mayoría absoluta y tiene que pactarlos con Cs.

¿Y también es mérito suyo que la baja de paternidad se alargue a cinco semanas y esos mil euros de ayuda a los padres?

Sí. Nosotros pedimos ampliar una semana más los permisos de paternidad, que ya en el 2017 conseguimos que se ampliaran dos semanas, y también se ha conseguido incluir una reducción de 1.000 euros anuales para mejorar las políticas de conciliación e igualdad.

Por último, dígame, ¿qué le ha parecido el lío que se ha montado con Cristina Cifuentes y su máster?

Es un tema feo, y en vez de esconderse tendría que dar explicaciones claras, porque hasta ahora las que ha dado han sido incompletas e insatisfactorias. Nosotros hemos pedido que comparezca el próximo día 4 en la Asamblea de Madrid. Si finalmente se confirmara que hubo una modificación ilegal de un expediente académico, sería muy grave. No creo que enseñar el trabajo de un máster sea algo tan complicado y por eso todas las sospechas siguen abiertas.

