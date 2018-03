La Fiscalía alemana confirma que Puigdemont seguirá en prisión "mínimo, hasta la semana que viene"

Buenas tardes, D. Francesc Mas Sariola.



Das es un municipio de 223 habitantes, según el censo del 2017.



El juez Llarena tiene una vivienda en dicho municipio.



Jesucristo me dijo que hay que amar al enemigo. Para mí, ustedes, los catalanes independentistas son mis enemigos (en lo político, no en lo personal). Sin embargo, no tengo más remedio que amarlos.



Por lo tanto, he decidido apoyar esta petición. Quiero que el juez Llarena sea persona non grata en el municipio de Das, ya que ese es el deseo de los vecinos de Das.



Sé que, a muchos de ustedes, les gustaría que el juez Llarena fuera persona non grata en toda Cataluña o, mejor aún, en todos los "Països Catalans". En eso, ya no estoy de acuerdo.



Quiero darle las gracias, Sr. Mas Sariola, por permitir expresarme libremente, a pesar de que algunos de mis comentarios han sido borrados.



Quiero pedirle perdón por boicotear su petición, totalmente legítima, faltando al respeto a todos los catalanes independentistas.



Quiero pedir perdón a todos aquellos firmantes que he insultado descaradamente y a todas aquellas personas que hayan leído todos o algunos de mis comentarios satíricos y burlescos, así como chistes graciosos, pero de mal gusto. Les pido perdón porque los ofendí con mi lenguaje irrespetuoso.



Dicen que para que a uno lo respeten, hay que aprender primero a respetar a los demás; por aquello de que "no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti".



Imaginemos que un juez o una jueza independentista mete a Mariano Rajoy en la cárcel. Y se justifica alegando que "M. Rajoy es la reencarnación de Franco". O, lo que es lo mismo, que "el PP es la continuación del franquismo". Es decir, no mete a M. Rajoy en la cárcel por ladrón. En este caso, lo primero que haría yo es iniciar una petición en Change.org para recoger firmas en contra de la decisión del juez o de la jueza independentista, así como conseguir que sea declarada persona non grata en toda España. Clarísimamente, esto sí sería una persecución política.



Sé que muchos de ustedes están totalmente de acuerdo con las afirmaciones que puse en el ejemplo anterior. Ustedes constantemente se quejan de que "Espanya ens roba", "el PP és la continuació del franquisme", etc.



A pesar de que, finalmente, apoyo esta petición, quiero dejar claro que, en mi opinión, el juez Llarena no ha prevaricado. Simplemente se ha ceñido a la Constitución española y al Código Penal español. Otra cosa es que ustedes, catalanes independentistas, no quieran acatar las leyes de España, puesto que no quieren saber nada de "l'Estat espanyol", de "l'Imperi espanyol opressor" o como lo quieran llamar.



Les deseo una feliz Semana Santa y a ver si alcanzamos las 75.000 firmas.



Muchas gracias.