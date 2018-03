Suspendida la Barcelona World Race por la inestabilidad política en Cataluña

Yo hace tiempo que no compro ningun producto catalan, voy con frecuencia a francia y ya no he vuelto a pisar cataluña para cruzar la frontera, aunque me supongan mas kilometros..., si hablan de cataluña en algún medio cambio el canal o lo apago, hago propagando en contra de cataluña... y si fuera por mi erradicaba de la faz terrestre a todo independentista que ha conseguido que mi actitud sea la actual hacia una tierra que antaño daba gusto visitar.



Siento que por una chusma, no les puedo llamar de otra manera, a dia de hoy ya no existis para mi.