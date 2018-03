ERC se desmarca de la propuesta de los comunes y apuesta por un Govern "político" con pactos posteriores

Ascazo el que da tú, so ignorante. Ascazo e impotencia de ver como una panda de ignorantes sois utilizados por los anti-sistema para poner en riesgo un proyecto de país como España y una unión como la CE. Impotencia de ver como sois utilizados como BORREGOS movidos por falsos argumentos (los cuales os dan igual) porque vuestro clasismo os impide ver que no sois mejores que nadie, os hace muy ridículos. Mucho habláis del PP (cuya corrupción da tanto asco como vosotros) pero poco habláis de Convergencia, ahora Junts per Cataluña, con más corrupción que el PP o el PSOE. Junts per Cat, un partido liberal que pacta con la CUP (estos son mis principios, pero si no les gustan me agarraré a un clavo ardiendo).



En qué otra democracia te gustaría vivir, ilustrado? Algún país de suramérica? Como gay e digo que no, Rusia? África? India? USA??? Pregúntale a los que no sean blancos que te hablen de oportunidades y derechos, intenta destrozarle un coche a la policia americana. Es frustrante ver cómo les hacéis el trabajo sucio a los que desean acabar con Europa para ostentar ellos más poder. Ya es hora de empezar a valorar lo que tenemos y mejorar juntos, y no vamos a permitir que unos ignorantes que hablan sin saber el significado de las palabras que utilizan, pongan en riesgo todo lo que durante siglos el pueblo de la vieja Europa ha conseguido.