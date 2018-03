La detención de Carles puigdemont: Europa nos enseña

El separatismo ha separado porque Europa está en las antípodas de España

En ningún país europeo las regiones gozan de las prebendas españolas

Un simpatizante independentista, junto a la cárcel donde está detenido Puigdemont con una señara. Imagen: EFE

A los mimados del régimen democrático español, en clave española les iba bien: se hacían ilegalidades pero se consentían; ahora empieza por fin a verse que la ley existe y parece que algunos se sorprenden de tal descubrimiento. Mientras un alcalde de cualquier localidad se equivoca y va a prisión por haber hecho un fraccionamiento ilegal de un contrato público, ¿no es más grave lo que han hecho estos señores políticos de Cataluña?

Un delito de rebelión más claro que el agua, porque hay además que recordar el pánico que sufrimos los españoles esos días de octubre pasado en que veíamos el riesgo de que podía romperse España y perderse parte de nuestro territorio.

El separatismo ha fracasado porque Europa está en las antípodas del sistema autonómico español, ya que en ningún Estado comparable a España (es decir, Estados que aglutinan regiones múltiples diferentes: Alemania, Francia, Italia) las regiones gozan de las prebendas políticas que tienen en España.

Lo más indignante es que, pese a esto, tenemos que soportar improperios tales como que España no es una auténtica democracia... como consecuencia precisamente de haber dado demasiado a los niños bien que se situaban al margen de la ley y se les daba todo lo que pedían.

Lo peor de toda esta historia es la ofensa permanente a nuestra dignidad como españoles, es decir, tener que estar soportando a diario difamaciones contra nuestra dignidad por parte de políticos que no tienen otra cosa que hacer que difamar nuestro país, diciendo que no hay independencia judicial, que no hay separación de poderes, que no hay democracia real, o que España nos roba (¿cuántos catalanes viven en Castilla y cuántos castellanos viven en Cataluña?).

¿No se podría acabar con estos insultos a diario, y que tanto nos perjudican a nivel internacional, mediante una acción civil que lleve a una sentencia que declare que una expresión sin lógica ni fundamento no es libertad de expresión, sino una vulneración (indemnizable) a nuestro honor; a fin de que se nos deje de difamar infundadamente?

Cuando los españoles descubran, en Europa, qué es lo democrático y qué papel tienen las regiones en Francia, Alemania e Italia, quizás se planteen la oportunidad de trasladar tal modelo a España.

Yo propugno un partido que devuelva a España el norte europeo, retornando al sistema administrativo vigente entre nosotros desde hace siglos, basado en las provincias, las diputaciones y los gobiernos civiles, porque esto es ser europeo. Al menos, querría que se traslade punto por punto el sistema lingüístico europeo (de Alemania, Italia o Francia) a mi país.

¿Por qué? Porque soy europeo. El futuro acaba de empezar porque Europa nos muestra la senda a seguir, donde las regiones tienen menos poder. ¿A qué ha conducido dar prebendas a ciertos territorios? A la alta traición.

Es el momento de cambiar de régimen, hacia una democracia perfecta: es decir, Francia, Italia y Alemania, trasladando el modelo lingüístico de cualquiera de estos Estados al nuestro. ¿No queremos o quieren democracia de verdad? Ahí la tenemos. No hace falta más. Solo hace falta fijarse en Europa y trasladar a España piedra a piedra cualquiera de esas catedrales que son las democracias europeas.

Hace 40 años en los Estados que he mencionado prácticamente nadie hablaba la lengua nacional ante el arraigo que tenían en la calle las lenguas regionales; pero todo cambió y el rodillo estatal ha terminado en los últimos cuarenta años con los privilegios regionales en todos esos Estados que sirven de referencia a España. Es el momento, pues, ahora o nunca, ahora que han perdido la batalla, de seguir el ¡Rumbo europeo! Esta es la reforma de futuro.

Lucharon y perdieron.

Santiago González-Varas Ibáñez es Catedrático de Derecho administrativo.

