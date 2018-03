Mariano Rajoy se enreda en la ratonera de Carles Puigdemont

No, contra lo que dice elEconomista, es la propia política española, la política - o mejor, la falta de ella - española, la del PP, la que se ha metido sola en una ratonera. Su no reconocimiento del problema político en Catalunya - valga lo mismo para Euskal Herria - su negativa a reconocer las realidades nacionales - y no regionales - de vascos y catalanes, las que le han llevado a donde están. Su empeño en llevar estas cuestiones a unos tribunales domesticados, copias idénticas a los franquistas, lleva las cosas a una situación sin salida. Pero es bueno que así sea para que algunos se den cuenta de una vez que así no se puede gobernar un Estado. Que se den cuenta de un vez - ya es hora - que esa España única, nación ideal única, simplemente no existe, y no ha existido nunca. Y contra lo que dice el Economista, The Times y Der Spiegel saben muy bien lo que ocurre, aunque al elEconomista no le guste su diagnóstico. En esos países no se admiten los modos autoritarios, franquistas, que al PP y al Economista sí. Allí exigen negociar estas cuestiones en torno a una mesa, no con unos interlocutores en la cárcel. España está dando desde hace mucho tiempo ya un espectáculo penoso en los tribunales europeos, ellos si independientes, como el TEDH de Estrasburgo, perdiendo repetidamente demandas : Sentencia Arnaldo Otegi, numerosas sentencias sobre torturas, Doctrina Parot, sentencia sobre el incendio de imágenes del Rey, etc. Como muestra de lo que ocurre, acabo de leer en el Handelsblatt alemán los resultados de una encuesta hecha en Alemania donde el 51 % de los encuestados, contra el 35 % y un 14 % de indecisos rechazan la extradición de Puigdemont. Y esos que así responden saben perfectamente lo que "pasa en España". Lo que ocurre es que no les gusta. Y eso es lo que España, el PP debe tener en cuenta. Quien debe cambiar es España y su política. No el exterior. No The Times o Der Spiegel. De esa encuesta alemana y de sus resultados debería informar elEconomista. Aunque no le guste. Ah ! y además, la oposición hace muy bien en aprovechar el problema. A ver si así sirve para tumbar a este (mal) gobierno de fachas y corruptos del PP.