JxCat pide que Puigdemont pueda delegar su voto y la Mesa aplaza la decisión

¿Alguien podría iniciar una petición en Change . org? A mí me han echado por decir la verdad.



Quiero que alguien haga la siguiente petición. Recogida de 10.000 firmas.



"Ilegalización de la CUP, ERC, ANC, Òmnium Cultural y Arran, porque su única política es la violencia en las calles".



¿Es o no verdad eso? ¡De pacíficos nada! ¡Son unos pu-tos violentos! Sobre todo, los niñatos de Arran.



Otra petición podría ser:



"Pena de muerte para los grafiteros de Arran".



Si no es pena de muerte, por lo menos, prisión permanente revisable.



Sí, queda mejor: "Prisión permanente revisable para los grafiteros de Arran".