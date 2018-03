Clara Ponsatí, en libertad con medidas cautelares mientras se decide sobre su extradición

Yo no me creo eso de que en una hora haya recaudado 50.000 euros. Eso no ha pasado ni cuando se recauda dinero para ayuda a la pobreza o similares. Esto de las campañas de donación lo hacen para despistar. Yo creo que todo el dinero que están gastando los independentistas en abogados, alojamiento, viajes etc. sale de los cientos o miles de millones que tienen a buen recaudo en paraísos fiscales, y corresponde a un fondo común procedente del famoso 3% creado para estos casos. Fondo que fué lo que sobró después de repartirse el dinero entre ellos . Yo creo que habría que investigar más a fondo donde tienen el dinero escondido.