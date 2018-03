UGT, CCOO, Òmnium y ANC convocan una manifestación el 15 de abril en defensa de los presos soberanistas

Esto no lleva buen camino.



Cada vez habrá más enconamiento.



Sindicatos UGT y CCOO ?



Fuera estos sindicatos verticales, que solo van al sol que más calienta.



Son sucesores de los sindicatos verticales del franquismo. Nada ha cambiado, por mucho que se disfracen sus dirigentes.



De mi dinero ni un euro para que se financien.



Nunca me han representado, y nunca lo harán.



Estoa ahora se alinean con los separatistas, sabiendo que la mayoría de españoles no lo ven.